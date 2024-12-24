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24 декабря 2024, 12:56

Подросток из Украины покончил с собой после принудительного вывоза в РФ

24 декабря 2024, 12:56
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Александр Якущенко. Фото: obozrevatel.com
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18-летний украинский подросток, которого российские оккупанты принудительно вывезли в РФ, покончил с собой, находясь в приемной семье

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает "Обозреватель", передает RegioNews.

По информации издания, Александр Якущенко, вывезенный из Украины в Россию, покончил жизнь самоубийством в приемной семье в Краснодарском крае. Он был найден повешенным в нескольких километрах от дома, в котором он проживал.

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году подросток жил в детском доме недалеко от Херсона.

При этом так называемый приемный отец не знает причин самоубийства подростка, несмотря на то, что тот прожил в новой семье почти год.

"Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком. Он просто у нас жил", – сказал мужчина.

Следует отметить, что незадолго до суицида друзья Александра Якущенко получили от него голосовое сообщение, в котором он рассказал о непростых отношениях с новой семьей. Парень говорил, что "он там никому не нужен и ему дали об этом понять".

"Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, ни у кого бы, на**й, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы", - рассказывал парень.

До осени 2022 года Саша Якущенко и еще семь детей проживали в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном.

Напомним, с начала российско-украинской войны в 2014 году Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России 758 детей.

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