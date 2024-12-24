Россияне начали депортацию родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий, – Андрющенко

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Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует RegioNews.

"Начались первые депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий. Первый – сельская часть Мелитопольского района. В течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ", – отметил Андрющенко.

По его словам, ФСБ осуществляет проверки домов, ищет переписку, включая удаленную, и предлагает два варианта: сотрудничество или депортацию. В случае отказа от сотрудничества родственникам военных дают несколько часов на сборы, доставляют в аэропорт и предлагают выбрать пункт депортации.

"Наши собеседники говорят – никакого увеличенного давления или физического насилия", – добавил Андрющенко.

Также он предостерегает, что подобная практика, вероятно, будет масштабирована на все территории, оккупированные после 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины российские силовики усилили мониторинг соцсетей, в том числе проверяют не только посты, но и предпочтения.