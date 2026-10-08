01:35  08 октября
Ведущая Екатерина Осадчая призналась, будет ли вывозить детей из Киева
00:55  08 октября
Певица Наталья Карпа рассказала о ранении ее мужа на фронте
00:35  08 октября
Россияне атаковали бизнес жены Дмитрия Кулебы
UA | RU
UA | RU
08 октября 2026, 07:59

Почти 1 900 окупантов и более 1 700 дронов: потери РФ за сутки

08 октября 2026, 07:59
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Российская армия продолжает нести потери на фронте. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 1 830 российских оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, украинские силы поразили:

  • 3 танка;
  • 4 боевые бронированные машины;
  • 47 артиллерийских систем;
  • 2 реактивные системы залпового огня;
  • 2 средства противовоздушной обороны;
  • 1702 беспилотника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в сентябре пограничное подразделение "Феникс" продемонстрировало рекордные результаты по уничтожению беспилотников и живой силы врага. Кроме привычных разведывательных БпЛА, таких как "Скат", ZALA или "Князь Вещий Олег", бойцы впервые сбили новейший российский дрон "Альбатрос М5".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ потери потери россиян Генштаб российская армия
Бойцы "Феникса" в сентябре уничтожили 550 российских дронов почти на 20 млн долларов
07 октября 2026, 11:33
В Сухопутных войсках создали Управление беспилотных систем: кто его возглавил
07 октября 2026, 09:41
Российские войска продвинулись на Донетчине – DeepState
07 октября 2026, 08:33
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
РФ атаковала Ровенщину: на предприятии вспыхнул пожар
08 октября 2026, 09:34
8 октября в Украине – день траура по жертвам российской атаки
08 октября 2026, 09:16
Карта войны и карта недр: что скрыто под поверхностью
08 октября 2026, 09:08
Пять вариантов прекращения огня из РФ: в МИДе рассказали, к чему готова Украина
08 октября 2026, 08:46
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: поврежден автобус, произошел пожар
08 октября 2026, 08:24
Российский удар по Прилукам: 22 погибших, среди них пятеро детей
08 октября 2026, 08:14
В Сумской области из-за взрыва погибли двое 14-летних парней
08 октября 2026, 07:44
Россияне нанесли 970 ударов по Запорожской области: три человека ранены
08 октября 2026, 07:23
Россия атаковала многоэтажку в Киеве: погибли два человека
08 октября 2026, 07:03
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »