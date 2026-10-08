Почти 1 900 окупантов и более 1 700 дронов: потери РФ за сутки

28 сентября 2026

Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине

За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...