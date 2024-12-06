Бусификация на марше: от сверки данных до боевой повестки за 5 часов

Выводы о реальных преследованиях и «заметках» на фронт, критикующих власть - обязательно сделайте, дочитав этот текст

Выводы о реальных преследованиях и «заметках» на фронт, критикующих власть - обязательно сделайте, дочитав этот текст

иллюстративное фото: из открытых источников

Это МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ.

Объясняю на своем примере.

С 2023 года сотрудничал в разных ипостасях и имел определенный статус в спецслужбе. Топовой во время войны. Это отдельная история. Когда-нибудь расскажу и контексты объясню. В ТЦК я был "закреплен" официально и меня знали коменданты БЦ и области по фамилии.

Теперь хронология бусификации и тотального бесправия:

24.11 – увидел смс, что мне пришла повестка на ВВК, датированная на утро 25.11 в Белоцерковский ТЦК. Пошел и забрал повестку в тот же день, 24.11.

Хотя по-моему причин не было, да еще болел (официально больничным с 23.11). Поэтому направил адвокатам официальные подтверждения, что не могу прибыть.

Параллельно занимался здоровьем, это все знают в окружении: получил выводы по проблеме позвоночника, неделю всю прохожу обследование – анализы, МРТ.

Однако сижу думаю – где же повестка повторная? Нет. И не должно быть.

Без звонков, без уведомлений (!!!).

Сегодня утром по биллингу выслеживают 2 полицейских автомобиля. Подходят персонально ко мне в заведении, фамилию раньше времени называют. И мы едем прямо в Печерский ТРЦК.

Обыск. Снять вещи требуют. Обыскивают подробно куртку. Забирают нож, особенно жестко – телефон и ноутбук.

Далее – с 11.30 до 14.45 меня держат без телефона в ТЦК, составляя протокол об админправонарушении, о котором я и не знал. Кто же уклонялся? Чтоб что?

Приблизительно в 15.00 отдают админпротокол, предлагают подвезти "где взяли", телефон и ноутбук с ножом не возвращают. И не очень доверительно сажусь в авто, но другого способа выйти из Печерского РТЦК нет.

Едем. Уже где-то Теремки. И я еще заранее перепрашиваю?

Сихронизация и исполнение – филигранное. Два наряда полиции, два ТЦК, при руководстве ГБР.

Ни на какую ВВК, сверку документов меня никто не собирался везти.

И что дальше? Никакие заявления о прохождении с документами ВВК видеть не хотели. А включили камеру и в 16.45 зачитали вручение боевой повестки. Я раньше сказал - будете везти на Запад? Знаю куда, подсказать?

Еще раз.

Боевая повестка. В 20:00. Я без вещей в 120 км от своего дома. В 16:45.

А, чуть не забыл.

По ходу движения из Киева в БЦ "полицейского такси" попросил заехать купить пилюли от боли и воду, потому что я 4 часа уже был без воды. Посмеялись. И все. Никто никуда не уехал.