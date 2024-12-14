Силы ПВО ночью сбили 58 российских беспилотников, еще 72 – локационно потеряны
В ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 беспилотники не достигли своих целей (локационно потеряны), два – вернулись в Россию.
Напомним, военные ВМС рассказали, как сбивают российские "Шахеды" с американских катеров "Айленд", которые Украина получила еще до масштабного вторжения.