фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 беспилотники не достигли своих целей (локационно потеряны), два – вернулись в Россию.

Напомним, военные ВМС рассказали, как сбивают российские "Шахеды" с американских катеров "Айленд", которые Украина получила еще до масштабного вторжения.