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Военные ВМС сбивают российские "Шахеды" с американских катеров "Айленд", которые Украина получила еще до масштабного вторжения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

"На вооружении катера имеют 25 мм автоматическую артиллерийскую установку Bushmaster и два 12,7 мм пулемета. Экипаж катера состоит из девяти бойцов", – говорится в сообщении.

Украинские ВМС получили патрульные катера типа "Айленд" от США еще до полномасштабного вторжения. Во время боевых дежурств военнослужащие часто сталкиваются с воздушными целями врага и уничтожают "Шахеды".

Напомним, утром 13 декабря во время обстрела россияне выпустили по Украине 93 ракеты. Удалось сбить 81, из них 11 крылатых ракет сбили благодаря F-16.