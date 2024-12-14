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Військові ВМС збивають російські "Шахеди" з американських катерів "Айленд", які Україна отримала ще до масштабного вторгнення

Про це передає RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.

"На озброєнні катери мають 25 мм автоматичну артилерійську установку Bushmaster і два 12,7 мм кулемети. Екіпаж катера складається з дев'ять бійців", – йдеться у повідомленні.

Українські ВМС отримали патрульні катери типу "Айленд" від США ще до повномасштабного вторгнення. Під час бойових чергувань військовослужбовці часто стикаються з повітряними цілями ворога та знищують "Шахеди".

Нагадаємо, вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні 93 ракети. Вдалося збити 81, з них 11 крилатих ракет збили завдяки F-16.