Россия может нанести новый удар "Орешником" в ближайшее время по Украине: разведка США

24 канал

Враг может снова запустить баллистическую ракету "Орешник" по территории нашей страны

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Reuters .

По словам американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, это произойдет в ближайшие дни.

"Скорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину, которая терпит неудачу", - пояснил чиновник.

Также Вашингтон не считаю, что именно это оружие что-нибудь кардинально изменит на поле боя.

Напомним, что первый запуск страной-агрессором этого оружия Путин назвал "эксперементальным" . Это произошло в этом году 21 ноября. Именно тогда "Орешником" страна-террорист ударила по Днепру.