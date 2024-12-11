Россия может нанести новый удар "Орешником" в ближайшее время по Украине: разведка США
Враг может снова запустить баллистическую ракету "Орешник" по территории нашей страны
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Reuters .
По словам американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, это произойдет в ближайшие дни.
"Скорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину, которая терпит неудачу", - пояснил чиновник.
Также Вашингтон не считаю, что именно это оружие что-нибудь кардинально изменит на поле боя.
Напомним, что первый запуск страной-агрессором этого оружия Путин назвал "эксперементальным" . Это произошло в этом году 21 ноября. Именно тогда "Орешником" страна-террорист ударила по Днепру.
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