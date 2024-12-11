Росія може завдати новий удар "Орєшніком" найближчим часом по Україні: розвідка США

24 канал

Ворог може знову запустити балістичну ракету "Орєшнік" по території нашої країни

Про це пише Regionews із посиланням на Reuters.

За словами американського чиновника, який забажав лишитися невідомим, це станеться найближчими днями.

"Скоріше за все, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі", - пояснив чиновник.

Також Вашингтон не вважаю, що саме ця зброя щось кардинально змінить на полі бою.

Нагадаємо, що перший запуск країною-агресором цієї зброї Путін назвав "експерементальним". Це сталося цьогоріч 21 листопада. Саме тоді "Орєшніком" країна-терорист вдарила по Дніпру.