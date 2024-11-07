К использованию в ВСУ допустили украинский бронеавтомобиль UAT-TISA

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Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA

Об этом передает RegioNews со ссылкой на оборонное ведомство.

Бронеавтомобиль может использоваться для выполнения широкого спектра задач. В зависимости от поставленных задач машину оборудуют дополнительными устройствами и оборудованием.

UAT-TISA унаследовала шасси проверенного внедорожника одного из известных автопроизводителей, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую защиту экипажа от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели. Противоположная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля.

Также отмечается, что бронеавтомобиль обладает высокими динамическими характеристиками, проходимостью и плавностью хода. Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1000 км на одной заправке.

Ранее сообщалось, что к использованию в подразделениях ВСУ допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан". Эта машина – разработка украинских инженеров.