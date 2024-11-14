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14 ноября 2024, 08:41

В Сумской области сбили 11 российских ударных беспилотников, — ОВА

14 ноября 2024, 08:41
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фото: Сумская ОВА
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В ночь на 14 ноября в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили 11 российских беспилотников типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Спасибо подразделениям ПВО Вооруженных сил Украины, пограничникам за защиту и сохраненные жизни, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 ноября российские войска атаковали беспилотниками Полтавскую область. Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе.

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