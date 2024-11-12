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12 ноября 2024, 14:48
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Нужна ли страховка на авто для участников боевых действий?

12 ноября 2024, 14:48
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фото: pixabay.com
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Участники боевых действий в Украине, учитывая специфику и риски, связанные с их деятельностью, сталкиваются с рядом правовых и практических вопросов, в частности по автострахованию.

Этот вопрос стал особенно актуальным в связи с ужесточением требований к автомобильному страхованию и изменениями в законодательстве.

Законодательные требования

В Украине обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) является законом, который регулирует необходимость автострахования. Каждый водитель обязан оформить ОСАГО, независимо от его статуса или осуществляемой деятельности. Это касается и участников боевых действий, которые, согласно действующему законодательству, обязаны иметь соответствующую страховку для легального использования автомобиля.

Важно отметить, что законодательство Украины предусматривает серьезные штрафы за управление автомобилем без ОСАГО, что подчеркивает важность данного вида страхования.

Особенности для участников боевых действий

Участники боевых действий могут иметь право на определенные льготы в рамках страхования. В Украине существует Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предоставляет ряд привилегий для УБД. В частности, участники боевых действий могут воспользоваться льготными условиями при оформлении автострахования, что включает скидки на страховые взносы и возможность получения частичных компенсаций в случае наступления страхового случая.

Государство также предлагает программу бесплатного страхования для участников боевых действий, что является важным шагом в поддержке лиц, которые защищали территориальную целостность Украины.

Как получить льготную автогражданку

Получение льготного ОСАГО онлайн для участников боевых действий является довольно простым процессом. Для этого необходимо подготовить определенный пакет документов, в который входят:

· Свидетельство об участии в боевых действиях (выданное соответствующими органами);

· Документы, подтверждающие личность (паспорт гражданина Украины);

· Технический паспорт автомобиля.

Процесс оформления может происходить как в офисах страховых компаний, так и онлайн через специализированные платформы. На сайте известного украинского медиа портала https://finance.ua/insurance/osago, есть достойные варианты оформления страховки от надежных компаний, что упрощает получение льготного страхования для участников боевых действий.

В случае, если участник боевых действий без страховки является виновником ДТП, МТСБУ выплачивает компенсацию пострадавшему. Если же он является потерпевшим, а другой участник ДТП имеет страховку, следует обратиться в страховую компанию другого участника для получения возмещения.

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