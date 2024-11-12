Чи потрібна страховка на авто для учасників бойових дій?

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фото: pixabay.com

Учасники бойових дій в Україні, враховуючи специфіку та ризики, пов'язані з їх діяльністю, стикаються з низкою правових та практичних питань, зокрема щодо автострахування.

Це питання стало особливо актуальним у зв'язку із посиленням вимог до автомобільного страхування та змінами в законодавстві.

Законодавчі вимоги

В Україні обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) є законом, який регулює необхідність автострахування. Кожен водій зобов'язаний оформити ОСЦПВ, незалежно від його статусу чи діяльності. Це стосується й учасників бойових дій, які згідно з чинним законодавством зобов'язані мати відповідну страховку для легального використання автомобіля.

Важливо відзначити, що законодавство України передбачає серйозні штрафи за керування автомобілем без ОСЦПВ, що наголошує на важливості цього виду страхування.

Особливості для учасників бойових дій

Учасники бойових дій можуть мати право на певні пільги у рамках страхування. В Україні існує Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", який надає низку привілеїв для УБД. Зокрема, учасники бойових дій можуть скористатися пільговими умовами під час оформлення автострахування, що включає знижки на страхові внески та можливість отримання часткових компенсацій у разі настання страхового випадку.

Держава також пропонує програму безоплатного страхування для учасників бойових дій, що є важливим кроком у підтримці осіб, які захищали територіальну цілісність України.

Як отримати пільгову автоцивілку

Отримання пільгового ОСЦПВ онлайн для учасників бойових дій є досить простим процесом. Для цього необхідно підготувати певний пакет документів, до якого входять:

· Свідоцтво про участь у бойових діях (видане відповідними органами);

· документи, що підтверджують особу (паспорт громадянина України);

· Технічний паспорт автомобіля.

Процес оформлення може відбуватися як в офісах страхових компаній, так і через спеціалізовані платформи. На сайті відомого українського медіа порталу https://finance.ua/insurance/osago є гідні варіанти оформлення страховки від надійних компаній, що спрощує отримання пільгового страхування для учасників бойових дій.

Якщо учасник бойових дій без страховки є винуватцем ДТП, МТСБУ виплачує компенсацію потерпілому. Якщо він є потерпілим, а інший учасник ДТП має страховку, слід звернутися до страхової компанії іншого учасника для отримання відшкодування.