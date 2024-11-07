На Полтавщине задержали поджигателя военных авто, работавшего на россиян

фото: полиция

В Кременчуге 26-летнего мужчину задержали за поджог военного автомобиля Nissan X-Trail

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант искал способы быстрого заработка, просматривая предложения в Telegram. Там на него вышли кураторы из РФ, которые предоставили указания для совершения преступления.

После подтверждения "объекта" мужчина прибыл на место, использовал горючую смесь для поджога и снял этот момент на видео, которое позже отправил кураторам.

Злоумышленника задержали. Ему вручили подозрение и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Приспешнику россиян грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.