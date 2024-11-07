СМИ нашли связь бизнесмена Максима Криппы с российским казино "Вулкан"

фото: архив сайта "Самопоміч"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

Журналисты выяснили, что в 2011 году Максим Криппа вместе с россиянами Рустамом Гильфановым, Константином Ляшенко и Сергеем Токаревым приобрели оператора онлайн-казино GMS, работающего под брендом "Вулкан". Уже через год после закрытия этого соглашения к Криппе и его российским партнерам также присоединился украинский бизнесмен Максим Поляков, являющийся гражданином Великобритании. Впоследствии у Криппы и Поляков уже было по 50% в вышеупомянутой компании GMS.

Казино "Вулкан" также работает в Украине под торговыми марками Casino Vulkan, Vulkan Loto, Vulkan Slots. Все они зарегистрированы на компанию Dareos LTD, расположенную на Кипре. Стоит отметить, что сама торговая марка "Вулкан" в России зарегистрирована на фирму с названием Dareos Holding LTD. То есть почти идентичной с кипрской компанией, владеющей украинским подразделением "Вулкана".

В то же время в Украине функционирует некое ООО "Конкуэрор". Она получила лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на деятельность казино под подобной маркой VULKAN CASINO. По данным журналистов, владельцем этого ООО является Станислав Руденко, также связанный с Максимом Криппой. Еще три года назад ООО "Конкуэрор" принадлежало резиденту Кипра Теодоросу Теодороу, который, в свою очередь, основал компанию "Нововолоджик", а ею в течение 2010-2015 годов руководил именно Максим Криппа.

Согласно материалам судебных реестров, СБУ в 2016-2017 годах даже расследовала причастность Криппы и его партнера Максима Полякова к функционированию онлайн-казино www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com и www.vulcanoriginals.com, которые вели, как сообщалось, незаконную деятельность в сфере азартных игр.

Сам Криппа подтвердил журналистам, что в свое время имел общий бизнес с гражданами России Гильфановым, Ляшенко и Токаревым, а также с Максимом Поляковым. Однако он утверждает, что оставил этот азартный бизнес еще в 2013 году и больше им не занимается.

Напомним, фигура Максима Криппы вызывает серьезный интерес в информационном пространстве, главным образом из-за непубличности бизнесмена и массы противоречивой информации в открытом доступе. Так, согласно разным вариантам биографии предпринимателя, он жил до 2014 года в России, работал в "Ростелекоме", а в Украине занялся IT-бизнесом, который якобы представлял собой вышеупомянутое онлайн-казино "Вулкан". Сначала информация о том, что владельцем онлайн-казино VULKAN, GGBet и IT-компании Evoplay является именно Максим Криппа в 2023 году была озвучена Forbes-Украина. В то же время бизнесмен тогда заявлял, что никакого отношения к указанным активам не имеет. Но, как утверждалось в расследовании проекта Blackbox Osint, все три упомянутые компании имеют зарегистрированные товарные знаки, причем при регистрации ТМ для GGBet и IT-компании Evoplay их интересы представляла Сандра Сантос Родригес, также принимавшая участие в регистрации ТМ MAINCAST для ООО "Мейнкаст" . Последнее официально занимается организацией турниров по киберспорту и принадлежит компании MAINCAST LIMITED, зарегистрированной на острове Кипр. Но при этом, по данным YouControl, на 100% является собственностью Максима Криппы.

В последнее время Максим Криппа фигурировал в СМИ как новый владелец офисного центра "Парус" и гостиницы "Украина" в Киеве.