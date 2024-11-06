Кто подставляет Зеленского? Наркобарон Егор Левченко (Буркин) получал от президента награды – СМИ

Об этом сообщают украинские Telagram-каналы и в подтверждение этому публикуют фотографии соответствующих знаков отличия. Например, на одном из снимков видно, что Егору Левченко (Буркину) в начале марта 2023 за подписью Владимира Зеленского присвоили отличие "Золотое сердце".

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Уже в конце 2023 года СБУ провела серию спецопераций по "Химпрому". Было задержано 89 наркодельцов, а против Левченко (Буркина) Зеленский ввел санкции, которые наркобарон сейчас пытается отменить. Буркин подал иск в Кассационный административный суд, чтобы признать указ президента о санкциях недействительным. Судебное заседание назначено на 11 ноября.

Егора Левченко (Буркина) называют организатором российского наркокартеля "Химпром", действующего в Украине с 2014 года. По утверждению некоторых СМИ, после начала полномасштабного вторжения России деятельность синдиката и Левченко (Буркина) не просто не остановилась, а развернулась с новой силой. Журналисты утверждают, что организаторы синдиката продолжают усиленно производить психотропы на территории Украины и поставлять их в Россию транзитом через страны ЕС.

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В Украине Буркин пытается выстраивать имидж волонтера и мецената, заявляет, что занимается благотворительностью, инвестициями в многочисленные ИТ-проекты, пищевое производство, криптовалюты и недвижимость. Однако украинское следствие установило, что все эти инвестиционные бизнесы Левченко – похоже, обычная схема отмывания средств, полученных от наркоторговли.