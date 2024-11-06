Хто підставляє Зеленського? Наркобарон Єгор Левченко (Буркін) отримував від президента нагороди – ЗМІ

Про це повідомляють українські Telagram-канали та на підтвердження цьому публікують фотографії відповідних відзнак. Наприклад, на одному зі знімків видно, що Єгору Левченку (Буркіну) на початку березня 2023 року за підписом Володимира Зеленського присвоїли відзнаку "Золоте серце".

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Уже наприкінці 2023-го СБУ провела серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків, а проти Левченка (Буркіна) тоді Зеленський запровадив санкції, які наркобарон зараз намагається скасувати. Буркін подав позов до Касаційного адміністративного суду, щоб визнати указ президента про санкції недійсним. Судове засідання призначене на 11 листопада.

Єгора Левченка (Буркіна) називають організатором російського наркокартелю "Хімпром", що діє в Україні з 2014 року. За твердженням деяких ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії діяльність синдикату та Левченка (Буркіна) не просто не зупинилася, а розгорнулася з новою силою. Журналісти стверджують, що організатори синдикату продовжують посилено виробляти психотропи на території України та постачати їх до Росії транзитом через країни ЄС.

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В Україні Буркін намагається вибудовувати імідж волонтера та мецената, заявляє, що займається благодійністю, інвестиціями у численні ІТ-проекти, харчове виробництво, криптовалюти та нерухомість. Однак українське слідство встановило, що всі ці інвестиційні бізнеси Левченка – схоже, звичайна схема відмивання коштів отриманих від наркоторгівлі.