РСЗО, танки, РЭБ и пехота: нацгвардейцы продолжают демилитаризацию российской армии
Бойцы Национальной гвардии продолжают демилитаризацию российской армии по всем направлениям фронта
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.
Он отметил, что в течение двух недель нацгвардейцы уничтожили:
- 25 танков;
- 70 единиц бронированной техники;
- 91 артиллерийскую систему;
- 170 автомобилей;
- 580 блиндажей и мест скопления вражеской пехоты;
- 26 средств РЭБ;
- 33 состава боекомплекта;
- три реактивных системы залпового огня.
"Каждый уничтоженный объект - это шаг к нашей победе и безопасности наших людей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили около 10 520 российских оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники захватчиков.
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