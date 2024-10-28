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Бойцы Национальной гвардии продолжают демилитаризацию российской армии по всем направлениям фронта

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Он отметил, что в течение двух недель нацгвардейцы уничтожили:

25 танков;

70 единиц бронированной техники;

91 артиллерийскую систему;

170 автомобилей;

580 блиндажей и мест скопления вражеской пехоты;

26 средств РЭБ;

33 состава боекомплекта;

три реактивных системы залпового огня.

"Каждый уничтоженный объект - это шаг к нашей победе и безопасности наших людей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили около 10 520 российских оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники захватчиков.