Украину ночью атаковали 100 дронов: ПВО уничтожила 66

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 беспилотников, которые россияне запустили на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 28 октября 2024 года (с 19:00 27 октября) противник применил 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ", – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны, 4 полетели в направлении России и Беларуси.

К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.

Напомним, утром, 28 октября, в Сумской и Полтавской областях после ночных обстрелов были введены графики аварийных отключений электроэнергии.