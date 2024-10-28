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28 октября 2024, 15:30

Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом: что будут обсуждать

28 октября 2024, 15:30
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Сегодня, 28 октября, Президент Украины впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Владимир Зеленский примет участие в четвертом саммите Украина – Северная Европа и в заседании Северного совета

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Глава государства проведет двусторонние переговоры с его участниками саммита: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Будем говорить о поддержке Плана победы и вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что страны Северной Европы – это принципиальные и решительные союзники. По его словам, площадка Украина – Северная Европа – один из самых эффективных многосторонних форматов.

"Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал", – добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, в которых идет продолжение в Украине военного положения и общей мобилизации.

Ранее сообщалось, что во исполнение решений СНБО и Президента Украины Кабинет Министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

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