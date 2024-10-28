В двух областях Украины после ночных обстрелов ввели аварийные отключения электричества
Утром 28 октября в Сумской и Полтавской областях были введены графики аварийных отключений электроэнергии
Об этом сообщают местные облэнерго, передает RegioNews.
"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского РЭСа (5 очередь) и Роменского РЭСа (1,2 очереди)", - говорится в сообщении.
"28 октября с 09:01 в области применены графики аварийных отключений на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов. Объем разгрузки – 25 МВт", - написали в Полтаваоблэнерго.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 28 октября российские войска нанесли удары беспилотниками типа "Шахед" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.