В двух областях Украины после ночных обстрелов ввели аварийные отключения электричества

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Утром 28 октября в Сумской и Полтавской областях были введены графики аварийных отключений электроэнергии

Об этом сообщают местные облэнерго, передает RegioNews.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского РЭСа (5 очередь) и Роменского РЭСа (1,2 очереди)", - говорится в сообщении.

"28 октября с 09:01 в области применены графики аварийных отключений на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов. Объем разгрузки – 25 МВт", - написали в Полтаваоблэнерго.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 28 октября российские войска нанесли удары беспилотниками типа "Шахед" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.