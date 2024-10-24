Пограничники показали уничтожение бронеавтомобиля оккупантов
Украинские бойцы продолжают наносить урон российским захватчикам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"При выполнении боевых задач, на одном из северных участков ведения активных боевых действий, пограничники уничтожили вражеский боевой бронированный автомобиль", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 21 октября Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", который в "полной комплектации" оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
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