Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: шесть человек ранены

фото: Вадим Филашкин/Telegram

Российские войска вечером, 21 ноября, нанесли авиаудары по городу Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", – отметил руководитель областной администрации.

По его словам, ранения разной степени тяжести получили шесть человек в возрасте от 60 до 85 лет.

"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", – отметил Филашкин.

Также отмечается, что в результате авиаудара повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.

Напомним, в результате ударов по городам Днепр и Кривой Рог сегодня, 21 ноября, пострадали 34 человека.