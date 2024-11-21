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21 ноября 2024, 20:44

Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: шесть человек ранены

21 ноября 2024, 20:44
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фото: Вадим Филашкин/Telegram
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Российские войска вечером, 21 ноября, нанесли авиаудары по городу Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", – отметил руководитель областной администрации.

По его словам, ранения разной степени тяжести получили шесть человек в возрасте от 60 до 85 лет.

"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", – отметил Филашкин.

Также отмечается, что в результате авиаудара повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.

Напомним, в результате ударов по городам Днепр и Кривой Рог сегодня, 21 ноября, пострадали 34 человека.

война Донецкая область авиаудар авиабомба Филашкин Вадим Сергеевич Константиновка
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