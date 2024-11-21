Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: шесть человек ранены
Российские войска вечером, 21 ноября, нанесли авиаудары по городу Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", – отметил руководитель областной администрации.
По его словам, ранения разной степени тяжести получили шесть человек в возрасте от 60 до 85 лет.
"Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", – отметил Филашкин.
Также отмечается, что в результате авиаудара повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.
Напомним, в результате ударов по городам Днепр и Кривой Рог сегодня, 21 ноября, пострадали 34 человека.