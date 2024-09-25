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25 сентября 2024, 12:38

Умеров выступил с объяснениями о назначении Кирилла Тимошенко на должность в Минобороны

25 сентября 2024, 12:38
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Фото: vin.gov.ua
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Министр обороны Рустем Умеров объяснил, что назначил своим советником бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, поскольку считает его "крутым специалистом" по коммуникациям

Об этом министр обороны Рустем Умеров рассказал в интервью LB.ua , передает RegioNews.

"Министерство хотело, чтобы все коммуникации Сил обороны имели one voice policy. Для этого долго искали человека, но все отказывались. Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопрос?" Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", – сказал министр.

На замечание о том, что Тимошенко по предварительной работе в Офисе президента уволили со скандалом, министр обороны ответил: "Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех только в белом пальто приглашать", – сказал он.

По словам Умерова, "другие профессионалы" считают, что коммуникация в министерстве после назначения Тимошенко улучшилась.

Министр обороны добавил, что о назначении Тимошенко имели замечания международные партнеры. Умеров говорил об этом с дипломатами и сказал, что если в отношении Тимошенко есть какие-то вопросы, он передаст их правоохранителям. Однако, по словам Умерова, Тимошенко заверил его, что "никаких вопросов" со стороны правоохранительных органов нет.

Умеров также добавил, что Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями. По словам министра, он попросил Тимошенко не делать этого, пока он к нему не обратится. Также министр сказал, что получил от Тимошенко заверение в отсутствии общения с Юрием Голыком (идеолог "Большого строительства", фигурант коррупционного дела).

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал заявление Кирилла Тимошенко и уже издал указ о его освобождении от должности заместителя главы Офиса президента в январе 2023 года.

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