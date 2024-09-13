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13 сентября 2024, 21:05

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль

13 сентября 2024, 21:05
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фото: Кабмин
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Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Он имеет три приоритета

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, при всех вызовах и неопределенности, уже третий бюджет во время полномасштабной войны Украина подает вовремя.

"Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн", - пояснил Денис Шмигаль.

Премьер рассказал о трех основных направлениях финансирования:

Приоритет бюджета – это оборона и безопасность Украины. Все внутренние ресурсы будут направлены на эти цели. Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделят на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Третий приоритет – поддержка регионов и бизнеса. Государство продолжит оказывать помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа єОселя.

"Главный финансовый документ страны на 2025 год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, новый законопроект Кабинета министров Украины предусматривает повышение налогов на сумму 140 млрд грн.

Также сообщалось, что из-за правительственного законопроекта в автосалонах Украины не осталось автомобилей – украинцы раскупили все машины, которые были в наличии.

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