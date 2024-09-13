В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет 14 сентября

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В субботу, 14 сентября, применение графиков почасовых отключений света не планируется

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию бережливо.

"Завтра, 14 сентября, меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности – с 10:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Напомним, наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Ранее член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп Сергей Нагорняк объяснил, при каких условиях в ближайшее время Украина пройдет без отключений света.