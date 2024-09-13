Авария на высоковольтных сетях оставила без света Житомир и два района области: что известно

иллюстративное фото: Укрэнерго

Сегодня, 13 сентября, на высоковольтных сетях НЭК "Укрэнерго" произошла авария. Были обесточены потребители Житомира, Житомирского и Бердичевского районов

Об этом сообщал Telegram-канал Житомирской областной военной администрации, передает RegioNews.

В то же время питание критической инфраструктуры не ограничивалось. Энергетики оперативно работали над восстановлением электроснабжения.

В АО "Житомироблэнерго" сообщили, что аварию уже ликвидировали, потребителей региона подключили.

Напомним, наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.