В компании "Укрэнерго" назначили нового руководителя

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Брехт был назначен 5 сентября. В компании он работает 23 года, а всего в энергетическом секторе – 25.

Последние два года Алексей Брехт являлся членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

Напомним, 2 сентября Владимира Кудрицкого уволили с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго".

Впоследствии председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член совета Педер Андреасон заявили о прекращении полномочий из-за решения о досрочном увольнении руководителя госкомпании Владимира Кудрицкого