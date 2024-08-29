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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу авиакатастрофы 18 января 2023 года в Броварах. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого погибло руководство Министерства внутренних дел Украины и другие работники министерства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ведомства завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах в ноябре прошлого года. После этого материалы дела были открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям.

Офис Генерального прокурора передал в суд составленный Государственным бюро расследований обвинительный акт относительно:

начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителя командира по летной подготовке;

командира авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", - говорится в сообщении.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в частности представители французской компании – производителя вертолета.

По материалам следствия стало известно, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Правоохранители обнаружили, что воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиатроше погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые именно пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Санкция статей предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в Броварах 18 января разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь.

Вблизи детского сада, где упал вертолет, вспыхнул пожар. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

27 ноября 2023 года сотрудники ДБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел.