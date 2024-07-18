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В четверг, 18 июля, дефицит в энергосистеме Украины остается значительным из-за того, что температура в большинстве регионов превышает 30 градусов тепла. Кроме того, вышло из строя оборудование на двух энергообъектах

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях: Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди.

Напомним, 17 июля в Украине вывели из ремонта энергоблок АЭС. Возвращение энергоблока в работу значительно усилит энергосеть.