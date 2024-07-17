На Юге ПВО уничтожила 4 разведывательных дрона россиян

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Вчера, 16 июля, подразделения противовоздушной обороны Юга Украины сбили четыре российских разведывательных БПЛА. Среди уничтоженных дронов – "ZALA" и "Орлан-10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"За прошедшие сутки 16 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 4 разведывательных беспилотника, в том числе три "Орлан-10" и один "ZALA", – говорится в сообщении.

Отмечается, что днем с территории временно оккупированного Крыма российские войска атаковали ракетой, вероятно, "Искандер-М", Херсонщину, а поздно вечером – Одесщину. Также оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонщине, применив КАБы.

Напомним, Силы обороны продолжают сбивать российские разведывательные БПЛА, представляющие серьезную угрозу. В преддверии ВСУ показали боевую работу по российским беспилотникам на Юге.