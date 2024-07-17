ВСУ показали боевую работу по российским беспилотникам на Юге

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что вражеские дроны-разведчики представляют серьезную угрозу для Сил обороны. Поэтому этот тип беспилотников необходимо уничтожать всеми доступными средствами.

"К вашему вниманию – боевая работа по вражеским беспилотникам на юге страны 16 июля 2024 года. Спасибо за точность!", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинская ПВО сбила два ударных дрона Shahed и восемь российских разведывательных беспилотников. ВСУ работали на Юге и Востоке.