Летний сезон отпусков: в "Укрзализныце" дали советы, как "выхватить" билеты на популярные маршруты

фото: t.me/UkrzalInfo

В компании "Укрзализныца" советуют украинцам загрузить официальное мобильное приложение, чтобы упростить себе покупку билетов на популярные маршруты во время летнего сезона отпусков

Об этом сказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Он отметил, что в приложении есть ряд функций, которые позволят "выхватить" необходимые билеты на поезд, как только они появятся в системе.

"Загружайте официальное приложение "Укрзализныци". Не надо искать и надеяться на каких-то перекупов. Второе - если вы не нашли билет на ту дату, которая нужна, можно воспользоваться сервисом мониторинга. Мы его несколько месяцев назад тестово запустили, сейчас уже работает по полной. У нас где-то более 50 тысяч билетов люди мониторят", - сообщил представитель компании.

Перцовский объяснил, что таким образом можно заказать билет с автовыкупом. То есть, если кто-то вдруг сдал свой билет, и если вы первый в очереди на автовыкуп, то система сама приобретет билет.

"Сейчас из-за пика сезона мы вынужденно ограничили, что там можно мониторить параллельно только несколько поездов, а не бесчисленное количество. Но это пользуется популярностью", - добавил он.

Также в Укрзализныце напоминают, что продажи билетов открываются за 20 суток, поэтому в компании советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее. Международные направления открываются в 9.00, а внутренние маршруты в 8.00 каждый день.

Напомним, ранее сообщалось, что на отдельные даты летнего сезона назначены дополнительные поезда в Одессу и Львов.