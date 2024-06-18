НАБУ завело дело в отношении заместителя генпрокурора Вербицкого после скандального расследования СМИ

фото: Офис генпрокурора

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в ответе на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

Детективы зарегистрировали уголовное производство еще 13 мая – через неделю после выхода первого материала "Схем" (проект "Радио Свобода") о проживании чиновника в таунхаусе в столичном коттеджном городке.

Досудебное расследование было начато в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины – незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, ранее журналисты "Схем" выяснили, что чиновник поселился в доме в столичном элитном коттеджном городке "Коник", который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более 2 миллионов гривен, что согласно рыночным ценам занижена в 6 раз стоимостью.

Также "Схемы" утверждают, что с мая 2024 года владелицей одного соседнего из поместий на берегу реки Конек стала Кристина Ильницкая, с которой Вербицкий якобы находится в отношениях. Приблизительная рыночная стоимость такой недвижимости составляет 48 миллионов гривен, хотя договор купли-продажи дома свидетельствует, что женщина заплатила за него около 2 миллионов гривен.

Вербицкий – заместитель генпрокурора, который, в частности, отвечает за вопросы, связанные с противодействием экономическим преступлениям, уклонением от уплаты налогов, а также с защитой инвестиций.