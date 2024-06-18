НАБУ завело дело в отношении заместителя генпрокурора Вербицкого после скандального расследования СМИ
Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство по возможному незаконному обогащению заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого по фактам журналистского расследования
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в ответе на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.
Детективы зарегистрировали уголовное производство еще 13 мая – через неделю после выхода первого материала "Схем" (проект "Радио Свобода") о проживании чиновника в таунхаусе в столичном коттеджном городке.
Досудебное расследование было начато в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины – незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Напомним, ранее журналисты "Схем" выяснили, что чиновник поселился в доме в столичном элитном коттеджном городке "Коник", который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более 2 миллионов гривен, что согласно рыночным ценам занижена в 6 раз стоимостью.
Также "Схемы" утверждают, что с мая 2024 года владелицей одного соседнего из поместий на берегу реки Конек стала Кристина Ильницкая, с которой Вербицкий якобы находится в отношениях. Приблизительная рыночная стоимость такой недвижимости составляет 48 миллионов гривен, хотя договор купли-продажи дома свидетельствует, что женщина заплатила за него около 2 миллионов гривен.
Вербицкий – заместитель генпрокурора, который, в частности, отвечает за вопросы, связанные с противодействием экономическим преступлениям, уклонением от уплаты налогов, а также с защитой инвестиций.