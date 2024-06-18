Минобороны: 1,5 млн украинцев обновили данные через мобильное приложение Резерв+

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По состоянию на 17 июня 1,5 млн. граждан Украины уже обновили свои учетные данные через мобильное приложение Резерв+

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Резерв+ остается наиболее удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП – более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП – 208 000. Цифровые инструменты помогают обновлять данные по любой локации и разгружают ТЦК", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Среди пользователей приложения уже зарегистрировались около 210 000 военнообязанных женщин. По статистике, за рубежом наиболее активно обновляются данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В Минобороны напомнили, что гражданам необходимо обновить свои данные до 16 июля.

Напомним, 18 июня в мобильном приложении Резерв+ появится Qr-код. Это сравнивает данные по электронному реестру с бумажным военно-учетным документом.

Ранее сообщалось, что обновление данных через приложение Резерв+ освобождает военнообязанных граждан от административных штрафов. В то же время, необходимо лично прийти в ТЦК и СП для получения военно-учетного документа.