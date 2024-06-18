Графики отключений света отменены до 15:00, – ДТЭК

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Во вторник, 18 июня, графики отключений электроэнергии отменили к 15:00

Об этом сообщает группа ДТЭК, передает RegioNews.

"По информации от Укрэнерго сегодня до 15:00 будем без отключений электричества", – говорится в сообщении.

С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.