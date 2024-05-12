За неделю Россия потеряла более 8000 солдат и 1300 единиц техники

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За неделю, с 5 по 12 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 8030 российских окупантов, а также 1314 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За прошедшую неделю существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

79 танков;

196 боевых бронированных машин;

260 артиллерийских систем;

9 РСЗО;

7 установок ПВО;

401 единицу автотехники;

40 единиц спецтехники.

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 47 ракет и 274 БпЛА. Держим темп! Итого к Победе!", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении.

К слову, 12 мая подразделения ПВО уничтожили российский беспилотник над Днепропетровщиной. Дрон приземлили в Павлоградском районе. Позже в Харьковской области сбили российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что на этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась.