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12 мая 2024, 12:23

Силы обороны ведут жесткие оборонительные бои, - Сырский о ситуации на фронте

12 мая 2024, 12:23
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фото: t.me/osirskiy
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Ситуация на фронте остается обостренной. Войска РФ активно атакуют подразделения Сил обороны по нескольким направлениям. Оккупанты стремятся продвинуться вглубь территории Украины

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, для усиления украинской обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения.

Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских окупантов прорвать нашу оборону остановлены. Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия" , – говорится в сообщении.

Он рассказал, что на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В этой операционной зоне продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы Украины с РФ.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - добавил Александр Сырский.

Ситуация на Востоке

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки .

" Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, на фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений. Оккупанты проводят массированные штурмы в Донецкой области, продолжаются бои на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении.

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