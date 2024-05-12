В Харьковской области ПВО уничтожило разведывательный дрон РФ
Сегодня днем, 12 мая, одно из подразделений противовоздушной обороны сбило вражеский беспилотник в Харьковской области. Речь идет о российском многоцелевом беспилотном авиационном комплексе "Орлан-10"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток.
"В Харьковской области подразделение Воздушное командование "Восток" уничтожено БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 12 мая, подразделения ПВО уничтожили российский беспилотник над Днепропетровщиной. Дрон приземлили в Павлоградском районе.
Ранее сообщалось, что бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении.
09 мая 2024
Тариф на свет: на сколько и когда может возрасти
Еще после окончания отопительного сезона в медийном пространстве все чаще начались разговоры о повышении тарифов на электроэнергию для населения. К этим обсуждениям подключились также официальные лица...
26 апреля 2024
Высшее образование по-новому: к чему теперь готовиться студентам
На днях Верховная Рада приняла закон, призванный усовершенствовать образовательный процесс для соискателей высшего образования в украинских вузах. В целом чиновники уверяют, что с принятием этого зако...
24 апреля 2024
Военный эксперт Иван Киричевский: россияне не ждут мая или июня, они уже наступают
Эксперт военного портала Defence Express Иван Киричевский рассказал в интервью RegioNews, где сейчас наиболее горячо на фронте, возможно ли большое наступление Украины и что для этого нужно, а также п...
16 апреля 2024
Встреча с Папой Римским и полные бусы гуманитарки: как итальянский благотворитель помогает прифронтовой Харьковщине
С началом полномасштабной войны украинцы не на словах почувствовали заботу со стороны европейских друзей. Страны ЕС с радостью принимали украинских женщин с детьми, а в саму Украину все чаще стали при...
В Донецкой области пограничники уничтожили российских штурмовиков на мотоциклах
13 мая 2024, 03:05Россияне отстрелили палец жителю Волчанска: видео
13 мая 2024, 01:45На Николаевщине в ДТП пострадали пять человек
13 мая 2024, 00:43"Абсолютные фейки": в Харьковской ОВА прокомментировали заявления об эвакуации руководства региона
12 мая 2024, 20:50За неделю Россия потеряла более 8000 солдат и 1300 единиц техники
12 мая 2024, 19:34В Херсонской области на российской мине подорвались 11-летний мальчик и его дедушка
12 мая 2024, 18:25В Волчанске под круглосуточным огнем остается до 500 жителей
12 мая 2024, 17:36В Харьковской области увеличилась "серая зона", но РФ не имеет существенных успехов, - ОВА
12 мая 2024, 17:03Россия атаковала Сумы ракетами
12 мая 2024, 16:47Оккупанты наносят удары по Харькову, – Синегубов
12 мая 2024, 16:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Тариф на свет: на сколько и когда может возрасти
Высшее образование по-новому: к чему теперь готовиться студентам