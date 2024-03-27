Украинские военные точным ударом уничтожили две вражеские артустановки "Нона"

фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Бойцы аэроразведки нанесли точный удар и уничтожили две вражеские самоходные артиллерийские установки "Нона"

Об этом сообщил командир группы Николай Колесник, передает RegioNews.

По его словам, военные заметили две вражеские 2С9 САУ "Нона" на огневых позициях. Они как раз готовились нанести удар по Силам обороны. Дальность стрельбы этой установки – 13 км.

"Обнаружены экипажем аэроразведки роты LUFTWAFFE, огневое поражение от средств поражения старшего начальника ОТУ Запорожья. Прямое попадание, одна с детонацией, вторая просто сгорела тихонько. Спасибо всем за отличную работу!" – отметил Колесник.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военнослужащие поразили из HIMARS российский зенитно-ракетный комплекс "БУК" на Запорожском направлении.