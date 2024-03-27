ООН зафиксировала более 30 случаев казни россиянами украинских пленных

фото: российские СМИ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 пленных украинских воинов в период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года

Об этом говорится в отчете Миссии, передает RegioNews.

В рамках исследования представители ООН провели интервью с 60 защитниками Украины, которые были освобождены из плена.

В отчете отмечается, что российские войска продолжают применять практики пыток, жестокого обращения, содержания под стражей без связи с внешним миром, смертей в плену, насильственных исчезновений, а также ужасающих условий содержания.

"Кроме этого, Миссия задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов", — указывается в отчете.

ООН также получила подтверждение информации о том, что россияне совершают насилие в отношении жителей оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет об убийствах гражданских лиц, незаконных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора объяснили, для чего оккупанты публикуют видео казней украинских военных.