Погода в Украине: синоптики предупреждают об гололеде 30 января

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В Украине 30 января на дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей ожидается гололедица

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Облачно, без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - отмечают синоптики о погоде в Украине.

Также ожидается юго-западный и западный ветры 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах средних показателей -3-8 градусов, в Карпатах -9-14; днем от -1 до +4, в Прикарпатье и Волыни местами +5+7 тепла.

Напомним, 24 января на Черниговщине во время охоты мужчина случайно подстрелил товарища.