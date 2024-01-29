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29 января 2024, 08:23

Ночная атака дронов и ситуация на фронте: обновленная информация от Генштаба ВСУ

29 января 2024, 08:23
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Украинские военные отразили 26 атак противника на Авдеевском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

  • Красный Хутор Черниговской области;
  • Рожковичи Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении отражены 4 атаки врага вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383 180 единиц личного состава.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 383 180 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков - 6290 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11696 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 9113 (+16) ед.;
  • РСЗО - 972 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 660 (+0) ед.;
  • самолетов - 331 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед.;
  • крылатые ракеты - 1846 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед.;
  • специальная техника - 1443 (+7) ед.

Напомним, ранее появилось видео, как в Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили два танка россиян с помощью FPV-дронов.

война ВСУ Генштаб фронт



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