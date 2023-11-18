Россия ночью запустила по Украине 38 дронов: сколько удалось сбить

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на субботу, 18 ноября, 29 российских дронов-камикадзе. Атака продолжалась 8 часов, всего оккупанты выпустили 38 БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"С 20:00 17 по 4:00 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину по северному и юго-восточному направлениям (Курская область РФ, Приморско-Ахтарск) ударными БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

"В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА", - добавили в Воздушных силах.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как работает ПВО по вражеским целям в северных регионах Украины.