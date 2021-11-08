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08 ноября 2021, 08:36 3

В Украине еще более 13 тысяч новых случаев коронавируса

08 ноября 2021, 08:36 3
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из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, подтвердили 13 068 новых случаев коронавируса(из них 790 детей, медработников 145)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За сутки госпитализировали 3532 человека; летальных исходов - 473; выздоровевших - 8 200 человек. Протестировали методом ПЦР 29497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27814.

Больше всего новых случаев за сутки в Одесской(1558), Харьковской(1179), Днепропетровской(1032) и Львовской(827) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 088 501 человека; выздоровели - 2 520 956 человек; летальных случаев - 72 557.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине.

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