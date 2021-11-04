Российского юмориста Галкина включили в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

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Как пишет RegioNews со ссылкой на перечень, соответствующее решение вступило в силу 3 ноября.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины "внесены изменения в закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Напомним, что накануне министерство культуры добавило 30 российских актеров в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.