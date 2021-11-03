Минкультуры добавило 30 российских актеров в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности

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Министерство культуры и информационной политики включило российского актера Сергея Воробьева и еще 29 деятелей русской культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности

1 ноября в этот перечень также включены российские актеры Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Валентин Томусяк, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Егор Попов, Михаил Грищенко, Михаил Разинкин, пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минкульта

Список деятелей культуры, действия которых представляют угрозу национальной безопасности, насчитывает 258 человек.

В октябре Минкультуры включило российского режиссера Бриуса и еще 20 деятелей российской культуры в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности.

В июле Минкультуры включило российского комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины "внесены изменения в закон" О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.