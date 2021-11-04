Російського гумориста Галкіна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

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Як пише RegioNews з посиланням на перелік, відповідне рішення набуло чинності 3 листопада.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, що напередодні міністерство культури додало 30 російських акторів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.