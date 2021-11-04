12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
08:06  04 листопада
Окупанти обстріляли позиції ООС із заборонених озброєнь: поранено українського бійця
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2021, 14:53 5

Російського гумориста Галкіна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

04 листопада 2021, 14:53 5
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство культури включило гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

Як пише RegioNews з посиланням на перелік, відповідне рішення набуло чинності 3 листопада.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, що напередодні міністерство культури додало 30 російських акторів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Мінкульт безпека погроза Держагентство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua