Сутки в ООС: оккупанты 13 раз сорвали режим "тишины" и ранили двух наших бойцов

Фото: пресс-центр ООС

В течение суток, 22 октября, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, двое военных ВСУ пострадали, пишет RegioNews.

Враг стрелял недалеко от Золотого-4, в направлении Красногоровки, в сторону Катериновки и в районе Новолуганского. Также были обстрелы возле Новозвановки, вблизи Луганского и неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка-2. Стреляли и в районе Зайцевого.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - отметили в штабе.

С начала суток, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 20 октября на Донбассе также ранили бойца ООС.