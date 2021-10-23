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Сутки в ООС: оккупанты 13 раз сорвали режим "тишины" и ранили двух наших бойцов
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23 октября 2021, 10:02 58

Сутки в ООС: оккупанты 13 раз сорвали режим "тишины" и ранили двух наших бойцов

23 октября 2021, 10:02 58
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Фото: пресс-центр ООС
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В течение суток, 22 октября, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, двое военных ВСУ пострадали, пишет RegioNews.

Враг стрелял недалеко от Золотого-4, в направлении Красногоровки, в сторону Катериновки и в районе Новолуганского. Также были обстрелы возле Новозвановки, вблизи Луганского и неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка-2. Стреляли и в районе Зайцевого.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - отметили в штабе.

С начала суток, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 20 октября на Донбассе также ранили бойца ООС.

ООС война боевики штаб

 
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