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На Донбассе российские оккупанты снова убили нашего воина
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26 октября 2021, 17:36 5

На Донбассе российские оккупанты снова убили нашего воина

26 октября 2021, 17:36 5
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из открытых источников
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С начала суток в зоне со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ООС погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Возле Гранитного наемники трижды стреляли из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Донбасс ООС минские соглашения обстрелы погибшие

 
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